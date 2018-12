Langer Applaus belohnt intensive Probenarbeit des Musikvereins Baindt

Musik und Begegnungen bereichern das Leben. Beides konnten die Konzertbesucher beim diesjährigen Festkonzert des Musikvereins Baindt erleben. Die Musiker hatten das Thema „Begegnungen“ für ihr Konzert gewählt und so freuten sich die Menschen über etliche Begegnungen in der Schenk-Konrad-Halle.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle unter der Stabführung von Annika Strobel, die mit diesem Auftritt ihr Konzertdebüt gab. Mit dem amerikanischen Countrysong „When I’m Gone“ , das um 2012 als Becherpercussion „Cups“ berühmt wurde, eroberte die Dirigentin zusammen mit ihren jungen Musikern aus der Jugendkapelle und dem Vororchester gleich zu Beginn die Herzen der Zuhörer und erhielt tosenden Applaus. Die nächste musikalische Begegnung mit der Jugendkapelle fand unter dem stahlblauen Himmel Stockholm statt. Mit „Steel Skies“ von Alan Feries träumten sich Musiker und Zuhörer gleichermaßen in die weihnachtliche Winterwelt. „Drachenzähmen leicht gemacht“ – dieser Film zeigt auf, wie aus einer zufälligen Begegnung eine ganz besondere Freundschaft wird, eine Freundschaft, die die Welt ein kleines bisschen besser macht. Und mit den musikalischen Highlights aus diesem Film machte auch die Jugendkapelle die Welt ein kleines bisschen heiler. Mit anhaltendem Applaus, einer Zugabe und echter Bewunderung für die musikalischen Darbietungen verabschiedeten sich die Jungmusiker und machten die Bühne frei für die Musikkapelle.

Die eröffnete ihren Konzertteil mit festlichen Klängen und gefühlvollen musikalischen Momenten in „A Little Opening“ von Thiemo Kraas. In dem Werk mit drei Sätzen „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams präsentierten die Musiker typisch britische Klänge mit etlichen Solopassagen und einem kraftvollen Miteinander. Fröhlich beschwingt zeigten sich die Musiker mit dem amerikanischen Konzertmarsch „Bandology“ , bevor sie das Publikum mitnahmen nach Nimmerland zu Peter Pan und Kapitän Hook, in dem Erwachsene wieder Kind sein dürfen. Musikalisch wechselten sich kindliche Leichtigkeit mit der Schwere des Alters, Spannungsbögen wurden durch die Register getragen und die Zuhörer freuten sich über Erinnerungen an Träume ihrer Kindheit. Das Musical „West Side Story“ barg in sich schicksalhafte Begegnungen, Wechselbäder der unterschiedlichsten Gefühle zwischen Liebe und Verzweiflung, Shakespears Tragödie „Romeo und Julia“ in New York City der 50-er Jahre. Die Liebe war auch das Thema des „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan. Allerdings erlebten die Konzertbesucher nun die Beschwingtheit der Liebe, die Schmetterlinge im Bauch und die Idylle der Zweisamkeit. Gefühlsvolle Melodien ließen Träumen und stimmten auf Weihnachten, das Fest der Liebe ein. Mit Highlights aus dem Film „König der Löwen“ begegneten die Zuhörer dem Löwenkind Simba, dem Leben ohne Sorgen „Hakuna Matata“ mit dem Warzenschwein und Erdmännchen, der Liebe namens Nala und der Familie, die zueinander steht. Viele Solopassagen zeigten die unterschiedlichsten Stimmungen im Leben des Löwen Simba auf. Der anhaltende Applaus vor und nach der pfiffigen Zugabe belohnte die intensive Probenarbeit der Musiker mit ihrem Dirigenten Julius Otto