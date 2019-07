Kreisstraße bei Baindt wird voll gesperrt

Die Kreisstraße zwischen Baienfurt und Baindt ist ab Montag, 22. Juli, voll gesperrt. Das teilt die Gemeindeverwaltung Baindt mit. Grund dafür ist die dritte Bauphase der Arbeiten für den neuen Kreisverkehr am Baindter Ortseingang an der Kreisstraße 7951. Im Zuge dieser Arbeiten muss die Kreisstraße von der Bundesstraße 30 in Richtung Baindt komplett gesperrt werden. Diese Phase geht laut Mitteilung der Gemeinde voraussichtlich bis etwa 26. August. Bis Ende August muss auch der Radweg von Baienfurt entlang der K7951 gesperrt bleiben. „Die Baufirma bittet unsere Bürgerinnen und Bürger um äußerste Vorsicht im Bereich der Bauarbeiten. Bitte halten Sie ausreichend Abstand von Baugeräten und betreten oder befahren Sie den Gefahrenbereich nur nach vorheriger Absprache mit dem Personal vor Ort. Bitte halten Sie sich auch von Baugruben und Gräben fern, da die Gefahr von Absturz droht“, heißt es in dem Text.