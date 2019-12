Kapellen begeistern mit „Menschen, Mode und Musik“

Zum jährlichen Festkonzert in die Schenk-Konrad-Halle in Baindt hatten der Musikverein sowie die Jugendkapelle Baindt vergangenen Samstag alle Interessierten eingeladen. Unter dem Leitsatz „Menschen, Mode und Musik“ begeisterten die beiden Kapellen mit einem anspruchsvollen und bunt gemischten Programm die Zuhörer, teilt der Musikverein Baindt mit.

Das Motto wurde anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der oberschwäbischen Tracht gewählt. Im Jahr 1979 hatte der damalige Vorstand und spätere Dirigent Alfons Amann die Idee, nach vielen Jahren von der grauen Uniform in die seinerzeit noch recht selten gesehene oberschwäbische Tracht zu wechseln. Zum ersten mal wurde die Tracht am Blutfreitag 1979 präsentiert. Heute sei sie mit dem markanten blauen Bratenrock und dem Dreispitz als Hut bei vielen Umzügen über die Grenzen Oberschwabens hinaus bekannt und gern gesehen, zusammen mit der Damentracht, die 1986 eingeführt wurde.

Viel Schwung und Dynamik

Die Jugendkapelle des Musikvereins Baindt eröffnete nach Angaben des Vereins mit viel Schwung und Dynamik das Festkonzert mit dem Stück „Boomwhackers on Stage“ von Benoit Chantry und ließ die Zuhörer in der ausverkauften Schenk-Konrad-Halle aufhorchen. Brillant sei es mit dem Stück „Die Schöne und das Biest“ weitergegangen. Das Musikstück „Legend of Devil’s Lake“ habe den gelungen Auftritt der jungen Blasmusiker unter der Leitung von Annika Strobel abgerundet. Mit dem Pop-Hit „Cheap Thrills“ honorierte die Jugendkapelle den Applaus. Raphael Reck habe gekonnt und charmant durch das Programm der Jugendkapelle geführt.

Nach einer kurzen Umbauphase nahm die Gesamtkapelle unter der Leitung von Julius Otto auf der Bühne Platz und eröffnete ihr Konzert mit der Hymne „Pomp and Circumstances No. 1“. Hierbei präsentierten die Musiker die erhabene Melodie aus der inoffiziellen englischen National-Hymne „Land of Hope and Glory“. Mit dem Musikstück „Lord Tullamore“ begab sich die Kapelle auf eine Reise in das gleichnamige Dorf nach Irland.

„Bohemian Rhapsody“ als Blasorchesterversion

Der zweite Konzertteil wurde mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ eröffnet, welcher der Komponist Timo Dellweg zu Ehren der österreichischen Kaiserin Elisabeth komponiert hat. Der erste Nummer-1-Hit der britischen Band Queen war das bekannte Lied „Bohemian Rhapsody“. Die Blasorchesterversion des Komponisten Masamicz Amano habe die Kapelle gekonnt umgesetzt und gezeigt, dass sie auch die Pop- und Rockmusik sehr gut beherrscht.

Mit dem Medley „Cirque du Soleil“ tauchten die Musikanten in die bunte und fesselnde Welt des Zirkus ein. Mit dem Stück „Indiana Jones Selection“ wurden die verschiedenen Höhepunkte aus dem gleichnamigen Film musikalisch dargestellt. Die Musikanten hätten sowohl bei den sehr schnellen und rhythmischen als auch bei den ruhigeren Phasen ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Mit den Zugaben „Mein Regiment“ und „Von guten Mächten“ verabschiedete sich die Kapelle nach viel Applaus.