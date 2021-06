Das Polizeirevier Weingarten ermittelt gegen einen 17-Jährigen, nachdem der Polizei am Sonntagfrüh gegen 6.50 Uhr in der Ziegeleistraße in Baindt ein lauter Knall durch Pyrotechnik gemeldet worden war.

Bei der Überprüfung wurde nach Angaben der Polizei vor Ort ein Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt, das auf den Tatverdächtigen zurückgeführt werden konnte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.