In Teilen von Baindt wird das Stromnetz modernisiert

Das Unternehmen Netze BW erneuert Teile seines Stromnetzes in Baindt. Im Mittelpunkt steht laut Pressemitteilung die Verlegung moderner 20 000-Volt-Erdkabel zwischen Sulpach und Schachen. Mehr als 800 000 Euro investiert die EnBW-Tochter in die Maßnahmen. So soll die Versorgungssicherheit in der Gemeinde erhöht werden. Die mehr als drei Kilometer lange Trasse führe zunächst über Wickenhaus bis zum Gelände der Firma Dachser und anschließend über Friesenhäusle nach Sulpach. Auf Teilstücken würden vorsorglich Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt, die sich später zur Digitalisierung der Stromnetze oder auch der Breitbandversorgung verwenden lassen. Zudem nutze die EnBW-Tochter die Maßnahme, um in Wickenhaus auch die Ortsnetzanschlüsse auf Erdkabel umzustellen. Zum gesamten Paket gehöre auch der Neubau von zwei Trafohäuschen, zwei weitere seien für die Erdkabelanschlüsse umzurüsten, heißt es in der Mitteilung.Baukoordinator Andreas Schultheiss hofft auf Fertigstellung bis zum späten Sommer. Foto: Netze BW