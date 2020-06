In Baindt wird jetzt ein Feneberg gebaut

Es kann losgehen auf dem Fischerareal in Baindt. Direkt am Ortseingang, in der Nähe des Kreisverkehrs wird – wie bereits mehrfach berichtet – ein neuer Supermarkt der Allgäuer Kette Feneberg entstehen. Am Donnerstagnachmittag war bei strahlendem Sonnenschein Spatenstich mit (von links) Markus Schnitzler (Glass GmbH), Bürgermeisterin Simone Rürup, Jürgen Gaschler (Bauherr), Sonja Kehr (Feneberg), Wolfram Plecha (Glass GmbH).