Immer mehr Hallen in Oberschwaben werden belegt

Die ukrainische Gemeinschaft Ravensburg veranstaltet am Freitag, 11. November, von 14 bis 17 Uhr eine Kleidersammlung für ukrainische Geflüchtete. Die Aktion findet im Jugendtreff X-Zone in Baienfurt statt, in der Ravensburger Straße 10. Es werden vor allem warme Kleidung für Kinder und Erwachsene, Decken und Hygieneprodukte gebraucht, wie die Gemeinschaft mitteilte. Die Spenden seien für die Geflüchteten gedacht, die in der Sporthalle in Baindt untergebracht sind. Kleidung wie auch Hygieneprodukte sollen wenn möglich in Boxen, Taschen oder Tüten verpackt abgegeben werden.