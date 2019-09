Holztransporter kollidiert mit Auto

Ein Auto und ein Holztransporter sind am Freitag gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße 316 zwischen Alttann und Grimmenstein zusammengestoßen. Der 47-jährige Fahrer des Transporters befuhr laut Polizei die Landesstraße in Richtung Grimmenstein. Der entgegenkommende 55-jährige Skoda-Fahrer geriet auf die Gegenfahrspur, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei brach der beladene Anhänger nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Zur Bergung des Holztransporters mit den geladenen Holzstämmen musste die Fahrbahn bis 15.15 Uhr voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 45 000 Euro.