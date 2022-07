Hilfe beim Ausparken endet im Fiasko

Ein kurioser Vorfall hat sich am Donnerstagabend am Baindter Dorfplatz ereignet: Weil ein Mann aufgrund seiner Statur nicht in sein zugeparktes Auto einsteigen konnte, forderte er eine Frau, die an der Bushaltestelle stand, dazu auf, sein Auto auszuparken. Die Frau besitzt aber offenbar gar keinen Führerschein. Zudem hatte sie zum Zeitpunkt des Geschehens zwei Promille Alkohol im Blut. Das Ganze endete damit, dass ein fremdes Fahrzeug und eine Hauswand beschädigt wurden und der Mann einfach davonfuhr.

Laut Polizeibericht hatte der 59-jährige Mann am Donnerstag kurz vor 21 Uhr festgestellt, dass sein Auto so zugeparkt wurde, dass es ihm aufgrund seiner Statur nicht mehr möglich war, die Fahrertür zu öffnen und einzusteigen. Verärgert über diesen Umstand, sprach er eine 32 Jahre alte Frau an, die an der Bushaltestelle stand. Er forderte die Frau auf, in sein Auto zu steigen und dieses für ihn auszuparken. Die Frau gab ihm wohl zu verstehen, dass sie keinen Führerschein besitze und Angst vor Autos habe, ließ sich letztlich aber doch zum Fahren überreden, während der 59-Jährige ihr Anweisungen gab.

Beim Ausparken rutschte die 32-Jährige mit dem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal und prallte mit dem Auto gegen einen geparkten Peugeot. Im Anschluss fuhr sie rückwärts gegen die Hauswand des Wohnhauses, das sich einige Meter hinter dem Parkplatz befand. Der Schaden, den sie dabei an Hauswand und Peugeot verursachte, beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro, während am Auto des 59-Jährigen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. Nachdem die Frau ausgeparkt hatte, fuhr der 59-Jährige mit seinem Auto davon. Er wurde im Nachgang von der Polizei ermittelt. Bei der 32-Jährigen stellte die Polizei wenig später eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille fest. Auf sie und auf den 59-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Führerschein, Zulassen zum Fahren ohne Führerschein und Unfallflucht zu.