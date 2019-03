Hier finden verstorbene Schüler einen Platz

Wie jedes Jahr feiert die Blindenschule in Baindt am Freitag, 29. März, einen Gedächtnisgottesdienst für die Kinder, die während ihrer Schulzeit gestorben sind – heuer allerdings mit einem neuen Gedächtniselement. Die Eltern werden den Namen ihres Kindes und seinen Geburts- und Todestag auf einer eindrucksvollen steinernen Gedenktafel hinter der großen Fensterfront der Schulkapelle lesen können. 27 Namen stehen derzeit auf dieser Tafel. Es scheint, bei aller Trennung durch den Tod, eine erneute Schulgemeinschaft zwischen den Lebenden und den Verstorbenen gestiftet.

Romy Junker, seit 20 Jahren Mitarbeiterin an der Schule in Baindt, erinnert sich an ihre ersten Erfahrungen mit dem Tod an ihrer Schule: „Mein sicheres Gefühl war, wir dürfen unser Kind nicht in die kalte, einsame Leichenhalle abschieben“. Romy Junker und ihre Kolleginnen haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder mit dem Tod und seinen Schrecken auf eine viel natürlichere Art und Weise und mit weniger Angst umgehen können als Erwachsene. „Die Kinder, die hier sterben, dürfen auch hier bleiben, wenigstens in einem vertretbaren Rahmen. Wir bahren die Kinder in der Kapelle auf. Vielleicht etwas unprofessionell, aber liebevoll. Alle Kinder, die es wollen, dürfen sich vom dem verstorbenen Schulkameraden verabschieden. Mit einer Rose oder auch mit einer letzten vorsichtigen Berührung“, sagt Romy Junker.

Simone Grossmann, ebenfalls seit vielen Jahren Mitarbeiterin an der Baindter Blindenschule, erinnert sich an Pia (Name geändert). „Sie war 17 Jahre alt und morgens noch in der Schule gewesen. 14 Jahre lang lebte sie im Internat. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod in der Nacht hatte uns alle total geschockt.“ Auch Simone Grossmann ist sich sicher: „Pia war immer hier, sie gehörte hierher. Sie soll bis zum Schluss hier bleiben dürfen.“

Den Mitarbeitern der Schule wurde bei diesen ersten Todesfällen von behinderten Kindern klar, wie wenig sie auf diese Situationen vorbereitet waren. Es bildete sich deshalb ein Arbeitskreis „Trauer und Tod“, aus dem auch die Idee für die neue Gedächtnistafel hervorgegangen ist. „Wir wollen eine Schule sein, die mit Kindern mit Mehrfachbehinderung gut umgehen kann. Mit den lebenden und den verstorbenen“, sagt Schulleiter Marcus Adrian. Eine weitere Hilfe bietet eine, auch von diesem Arbeitskreis entwickelte, Handreichung zur Sterbebegleitung. Marcus Adrian betont, dass es sich um eine katholische und christlich geprägte Einrichtung handle, er begrüße aber zugleich die religiöse und kulturelle Vielfalt der Kinder und Mitarbeiter. Die genannte Handreichung bietet zwei Gestaltungsvorschläge für Bestattungszeremonien an: eine für Christen und eine für Muslime. Für Mustafa eine Sure aus dem Koran, für Angela einen Psalm aus dem Alten Testament.

Die Baindter Sonderschule ist eine lebendige Schule. Tristesse wäre Fehlanzeige. Man erlebe nur einmal, wie die Fahrer der Malteser-Kleinbusse ihre Kinder morgens liebevoll abliefern – so verabschiedet sich ein Fahrer von einem vielleicht zehnjährigen Jungen mit den Worten „Boppele, mach’s gut“. Und wie die Kinder genauso sorgfältig von ihren Lehrern in Empfang genommen werden. Auf der Waagschale des Lebens scheinen Leben und Tod ins Gleichgewicht gekommen zu sein. Wie der weiß gehaltene Altar der Schulkapelle und der dunkle, schwere Erinnerungsstein hinter der Glasfront.