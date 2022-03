Heinz Leuze feiert Goldenes Priesterjubiläum

Der langjährige Pfarrer von Baindt und später auch Baienfurt sowie Dekan des Dekanats Ravensburg, Heinz Leuze, hat vor Kurzem sein Goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Heinz Leuze erhielt vor 50 Jahren durch Weihbischof Anton Herre die Priesterweihe und verbringt seinen Ruhestand in Mengen.

Als er vor 50 Jahren zum Priester geweiht wurde, motivierte ihn die Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Dienst in der Kirche. Für die Menschen erreichbar zu sein, aus dem Leben heraus verständlich zu predigen und Gottesdienste so zu feiern, dass die Gläubigen etwas mitnehmen können, das lag und liegt dem inzwischen 75-Jährigen bis heute am Herzen, wie es in einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart heißt.

Wie alles anfing

Seine erste Eucharistie feierte Leuze am 3. April 1972 in Mengen, wo er in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen war. Nach der Erstkommunion kam er zu den Ministranten und in die Schwabenjugend, wie die KJG damals hieß. Pfarrer, Kaplan und Mesner wurden auf den fleißigen Jungen aufmerksam. Über das neu gegründete Knabenseminar in Leutkirch und das Konvikt in Rottweil führte sein Weg zum Theologiestudium nach Tübingen. Mit Latein habe er anfangs sehr zu kämpfen gehabt, gibt Leuze zu. Sein Eifer und die fromme Unterstützung seiner Mutter hätten dann aber doch zum Erfolg geführt.

1982 bekam Leuze die Pfarrstelle in Baindt und durfte tun, was er eigentlich wollte – mit Leib und Seele Gemeindepfarrer sein. Dass er an diesem Ort 30 Jahre wirken werde, ahnte er damals noch nicht. 1984 zusätzlich zum Dekan gewählt, besuchte Leuze in den folgenden sechs Jahren alle 40 Kirchengemeinden des damaligen Dekanats Ravensburg, hörte zu, wo der Schuh drückt, und vermittelte bei Konflikten. Am Ende der offiziell möglichen Amtszeit im Jahr 2001 bat ihn Bischof Gebhard Fürst trotzdem weiterzumachen. Ein potenzieller Nachfolger war kurz vorher plötzlich gestorben. Der nächste erhielt einen Ruf ins Rottenburger Domkapitel, bevor er den Dekan ablösen konnte.

Noch heute fragen ihn ehemalige Gemeindemitglieder an

Schließlich stand die Gründung des Dekanats Allgäu-Oberschwaben, in dem die vier Sprengel im Landkreis Ravensburg aufgingen, in den Startlöchern. Und Leuze blieb im Amt, bis der heutige Weihbischof Matthäus Karrer 2008 Leiter des neuen Großdekanats wurde. 2004 erhielt der Baindter Pfarrer die Gemeinde in Baienfurt dazu. Sich als Seelsorger um Menschen zu kümmern und sich für sie verantwortlich zu fühlen, das pflegt Leuze auch nach seinem krankheitsbedingten Ruhestand im Jahr 2012 weiter. Von seinem Elternhaus in Mengen aus besucht er die Pfarrpensionäre im Altdekanat Ravensburg, organisiert Treffen und vertritt ihre Anliegen auf Diözesanebene.

Noch heute fragen ehemalige Gemeindemitglieder, ob der Pensionär den Gottesdienst zu ihrer Trauung feiert oder ihre Kinder tauft. „Da habe ich wohl nicht alles falsch gemacht“, bemerkt Leuze bescheiden und mit einem verschmitzten Lächeln. Würde er sich nochmals für den Priesterberuf entscheiden, wenn er jung wäre? „Aus heutiger Sicht und wie man in der Kirche umgeht, würde ich es mir schon genau überlegen“, äußert Leuze seine Zweifel. Und fügt dann schnell hinzu: „Aber ich bereue meinen Schritt damals auf keinen Fall.“