Heftiger Auffahrunfall am Freitag auf der Bundesstraße 30

Sachschaden von etwa 17 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitag gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 in Fahrtrichtung Ravensburg an der Auffahrt von der Landesstraße 284 auf die Bundesstraße 30 bei Riedsenn ereignete. Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr laut Polizei an der genannten Anschlussstelle auf die Bundesstraße 30 auf und hierbei in einem Zug unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen der Bundesstraße, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Hierbei übersah er den von hinten auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 30 in Richtung Ravensburg heranfahrenden Seat Ibiza eines 20-jährigen Autofahrers, weshalb es zu einem heftigen Auffahrunfall kam. Der Seat wurde nach dem Zusammenstoß noch gegen die Mittelleitplanke geschleudert, war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.