Mit rohen Eiern haben zwei männliche Jugendliche am Samstag gegen 17.45 Uhr ein Haus in der Ziegeleistraße beworfen. Durch den Bewurf entstand an der Fassade sowie an einer Sitzgruppe Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Anwohner beobachtete die beiden Täter, die mit einem orange-schwarzen Roller unterwegs waren. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um Hinweise zu dem Duo.