Gemeinderatswahl: Baindter Grüne suchen Kandidaten

Erstmals können Baindter bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai „Bündnis 90/Die Grünen“ wählen, das geht aus einer Pressemitteilung von Torsten Hopperdietzel hervor, der bisher im Landkreis Ravensburg als Kreisbehindertenbeauftrager bekannt war. „Wer die künftige Entwicklung und Politik in Baindt mitgestalten möchte, der kann sich als Bewerber für den Gemeinderat aufstellen lassen“, heißt es in der Mitteilung. Dafür suchen die grünen Initiatoren noch Kandidaten und Unterstützer. Eine Parteimitgliedschaft sei dazu nicht notwendig. Für alle Interessierten gibt es am 18. Januar ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Bischof-Sproll-Saal in der Marsweiler Straße 30 in Baindt. Gegenseitiges Kennenlernen, Informationen zum Gemeinderat und Fragen zur Kandidatur stehen im Mittelpunkt. Fragen beantwortet Torsten Hopperdietzel auch per Telefon (mobil) 0151 / 67017316 und per E-Mail an t.hopperdietzel@gmx.de