Gemeinde Baindt eröffnet neuen kommunalen Kindergarten

Der dreigruppige Kindergarten in Baindt ist fertig und wurde am nun offiziell eröffnet.Laut der Gemeindeverwaltung wurde am Standort des bereits bestehenden kommunalen Kindergartens „Sonne, Mond und Sterne“ das neue Gebäude erstellt – und eine neue Krippengruppe sei bereits in die Räumlichkeiten mit Turnraum und kleinem „Malatelier“ eingezogen.

Der Kindergarten Regenbogen zieht in den Sommerferien in das Haus ein, damit zum Start des Kindergartenjahr im September der kommunale Kindergarten mit dann insgesamt sieben Gruppen wieder an einem Standort beheimatet ist. Die Einrichtung einer weiteren Gruppe sei gemäß dem Schreiben möglich und werde so auch den künftigen Bedarf für die Kinderbetreuung gut abdecken.