Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Polizeibericht am Dienstagmorgen am Föhrenried beim Rangieren mit seinem größeren Fahrzeug einen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Der verantwortliche 30-jährige Autofahrer konnte durch Zeugenaussagen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.