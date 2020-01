Gartenhütte geht in Flammen auf

In der Annabergstraße in Baindt ist am frühen Freitagmorgen eine Gartenhütte in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten aufmerksame Zeugen gegen Mitternacht die offenen Flammen.Nachdem sie den Notruf gewählt hatten´, griffen die beiden Männer zum Feuerlöscher und versuchten, den Brand zu löschen. Dies gelang aber erst den Wehrleuten der freiwilligen Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt im Stromanschluss der Hütte für den Brand verantwortlich. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden.