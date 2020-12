Garagentor in Baindt aufgehebelt

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Schachener Straße in Baindt das Garagentor einer Firma aufgehebelt worden. Der Täter dürfte damit laut Polizei einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Ob aus der Garage etwas gestohlen wurde, klärt derzeit das Polizeirevier Weingarten. Personen, die in der Nacht zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der Baienfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.