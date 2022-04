Fuchs ausgewichen und Leitplanke gestreift

Da er laut eigenen Angaben einem Fuchs ausweichen musste, hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der B 30 auf Höhe Egelsee großflächig die Leitplanke gestreift. Der 31 Jahre alte Mercedes-Lenker war laut Polizeibericht in Richtung Weingarten unterwegs, als das Tier die Fahrbahn gequert haben soll. Durch das Ausweichmanöver und die Kollision entstand an seinem Wagen Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ausfällt, wird derzeit noch geprüft. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.