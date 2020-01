Frau bei Unfall leicht verletzt

An der Einmündung der Sulpacher Straße in die L284 hat es am Dienstagabend nach einer Vorfahrtverletzung laut gekracht. Wie die Polizei mitteilt, stießen ein Mercedes und ein Ford zusammen. Die Fordfahrerin wurde leicht verletzt. Gegen 18.45 Uhr bog die Unfallverursacherin mit ihrem Mercedes von der Sulpacher Straße in die Landstraße ab. Dabei übersah sie den auf der L284 in Richtung Mochenwangen fahrenden Ford und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision erlitt die 24-jährige Fordfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall ziemlich demoliert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Das Abschleppen organisierten die beiden Unfallbeteiligten selbst.