Auto landet bei Baindt auf der Seite: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L284 zwischen Baindt und Mochenwangen ist am Sonntagabend gegen 19.25 Uhr eine 60 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Die Daihatsu-Fahrerin kam laut Pressemitteilung der Polizei bei Menkenmoos aus bislang ungeklärter Ursache auf das Bankett und anschließend nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin im Auto eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde sie mit dem Rettungsdienst in die Oberschwabenklink nach Ravensburg gebracht.

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. (Foto: David Pichler)

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe rund 3000 Euro. Der Sachschaden an einem Weidezaun und am Flurstück wird von der Polizei auf 300 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Weingarten und Baindt waren mit 34 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort.

Neben vier Rettungswagen war auch ein Notarzt an der Unfallstelle. Die L284 war für die Dauer der Bergung sowie der Unfallaufnahme bis kurz vor 21 Uhr vollständig gesperrt.