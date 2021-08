Filmprojekt zeigt Transsexualität in der Region Bodensee-Oberschwaben

Douglas Wolfsperger sucht noch Personen, die Interesse haben, am Film mitzuwirken und ihre Geschichte erzählen möchten. Gesucht werden Transmenschen, die sich vorstellen können, in ihrem privaten und beruflichen Umfeld mit der Kamera begleitet zu werden. Auch Personen, die sich kritisch zum Thema positionieren, können sich melden. Gesucht wird auch jemand, der Interesse hat, als ortskundiger Produktionsassistent (möglichst mit Filmerfahrung) mitzuwirken. Weitere Informationen gibt es im Internet oder per Mail unter

projekt@douglas-wolfsperger.de

www.douglas-wolfsperger.de