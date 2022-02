Feuerschale aus Garten gestohlen

Eine Feuerschale im Wert von rund 200 Euro hat am Montag gegen 21.30 Uhr eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück in der Schachener Straße in Baindt entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, wurde zur Tatzeit am Tatort eine unbekannte Frau im Alter von 35 bis 40 Jahren mit dunklem Haar und einem hellen Mantel beobachtet. Mutmaßlich transportiere die Unbekannte die Feuerschale mit einem Kleinwagen ab. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Telefon 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.