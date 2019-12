Fazit nach einem Jahr im Ausland: „In Spanien sind die Menschen lauter“

Eine neue Sprache lernen, in eine fremde Kultur eintauchen und mit spannenden Menschen zusammentreffen – von einem Schuljahr im Ausland träumen viele Jugendliche. Alena Bucher aus Baindt und Malik Said aus Blitzenreute haben sich auf das Abenteuer eingelassen. Die 16-jährige Alena hat ein Schuljahr in Spanien verbracht. Sie ist in der Region Andalusien im Städtchen Fuengirola direkt an der Costa del Sol zur Schule gegangen. Der ebenfalls 16-jährige Malik hat sich ein Jahr lang in Ecuador aufgehalten. Dort hat er in der Anden-Hochebene auf über 2500 Metern Höhe bei einer Gastfamilie in der Stadt Ambato gelebt.

„Für mich kam nur Spanien infrage, weil man die Sprache überall auf der Welt gut gebrauchen kann“, sagt Alena. Das Besondere bei ihr war, dass sie in einer finnischen Familie lebte. So musste sie gleich zwei neue Sprachen lernen: zu Hause finnisch, in der Schule spanisch. „Am ersten Abend saß ich in meinem Zimmer und war echt geplättet“, erzählt die 16-Jährige.

Die Schülerin der Gewerblichen Schule Ravensburg lebte von September 2018 bis Juli 2019 direkt am Meer. Ins Familienleben habe sie sich schnell eingefunden, sagt Alena. Dazu trugen auch die gemeinsamen Ausflüge am Wochenende bei, etwa nach Marbella oder Málaga. Ihre Gasteltern waren für Alena immer ansprechbar: Die Mutter war nicht berufstätig, der Vater arbeitete von zu Hause aus. Auch mit ihrer 13-jährigen Gastschwester verstand sie sich gut. „Von der Villa aus hat man direkt aufs Meer sehen können.“ Auf ihr Hobby, das Reiten, musste Alena während ihres Auslandsjahres auch nicht verzichten. Denn ihre Gastschwester besaß, ebenso wie sie, ein eigenes Pferd. Ein Höhepunkt ihres Auslandsjahres waren die Weihnachtsferien. Mit ihrer Gastfamilie reiste sie in deren Haus nach Oulu im Norden Finnlands. Dort verbrachten sie die Tage drinnen am Ofen.

Und was war der größte Unterschied zwischen Andalusien und Deutschland? „Die Menschen sind lauter, offener, chaotischer und immer zu spät“, sagt Alena. Außerdem war die Landschaft karger aufgrund der extremen Hitze. Immer wieder habe es Buschbrände gegeben. Dennoch hat sich Alena immer sicher gefühlt. Bei ihrer Rückkehr freute sich Alena besonders auf ihr Pferd und das deutsche Essen, weil dieses besser gewürzt sei als das finnische. Allerdings fiel es der 16-Jährigen recht schwer, sich wieder einzuleben. „Es hatte sich so viel verändert. Mein Bruder war aus Australien zurück, meine Mutter hatte andere Arbeitszeiten und alle sprachen wieder deutsch.“ Zu ihrer Gastfamilie hält sie nach wie vor Kontakt. An Pfingsten will sie sie wieder besuchen. Dann feiert ihre Gastschwester Konfirmation – und Alena ist eingeladen.

Auch Malik Said aus Blitzenreute hat sich mit einem „Auf Wiedersehen“ von seiner Gastfamilie in Ecuador verabschiedet. „Meine Gastmutter wollte zum Abschied keine Tränen sehen“, erzählt er.

Als er das erste Mal über ein Auslandsjahr nachdachte, war Malik 15 und ging in die neunte Klasse. Seine erste Wahl war Ecuador nicht. Am liebsten wollte er nach Kanada. „Aber ich bin froh darüber, wie es gekommen ist.“ In der Hauptstadt Quito traf er das erste Mal auf seine Gastfamilie. „Man kannte die Leute kaum, das war schon komisch“, gibt Malik offen zu. „Aber sie haben mich gleich umarmt, das fand ich nett.“

Da Malik nur wenige Worte spanisch sprach, wurde zunächst notdürftig kommuniziert. Der älteste der drei Gastbrüder sprach englisch und übersetzte. Nach etwa zwei Monaten hatte Malik so gut spanisch gelernt, dass er seine Gastfamilie verstand. Nach knapp einem halben Jahr konnte er sich selbst flüssig auf spanisch verständigen. „Ich wurde ins kalte Wasser geworfen“, meint Malik. „Ich kannte niemanden und konnte auch die Sprache nicht.“ Zum Glück durfte er sich am ersten Tag auf Englisch vorstellen.

Kriminalitätsrate und Gewaltbereitschaft in Ecuador sind hoch. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es dazu: „Kleinkriminalität wie Taschendiebstähle kommen insbesondere in den Großstädten an von Touristen sehr frequentierten Orten vor.“ Auch Malik wäre beinahe Opfer eines Taschendiebes geworden, erzählt er. Im letzten Moment habe er bemerkt, wie ein Unbekannter versuchte, ihm das Handy aus der Hosentasche zu ziehen. „Tagsüber habe ich mich aber immer sicher gefühlt“, sagt er. Zurück in Deutschland fiel es Malik anfangs schwer, wieder deutsch zu sprechen. „Wenn meine Freunde mich was gefragt haben, kam es vor, dass ich auf spanisch geantwortet habe“, erzählt er und lacht. Inzwischen sind ein paar Monate vergangen und die Muttersprache ist zurück. Dennoch versucht er, weiter an seinem Spanisch zu feilen.

Und auch Alena bleibt am Ball: Spanisch lernt sie weiter in der Schule. Und Finnisch übt sie, indem sie mit ihrer Gastschwester schreibt. Beide würden sich sofort wieder für ein Auslandsjahr mit der Schüleraustausch-Organisation YFU entscheiden.

Und nach dem Abitur möchten sowohl Alena als auch Malik noch mehr von der Welt sehen.