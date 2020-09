Fahrzeugteile entwendet

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr, an zwei auf einem Schotterparkplatz in der Baienfurter Straße in Schachen abgestellten Fahrzeugen Teile im Gesamtwert von rund 500 Euro abgebaut und entwendet.

Auf dem Dach eines Atlas-Radladers demontierten sie das orangefarbene Blinklicht und an einem Lastwagen die vier Rückfahrscheinwerfer vom Führerhaus und vom Heck des Fahrzeuges. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Schotterparkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666, zu melden.