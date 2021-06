Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr in der Straße Dorfplatz in Baindt einen geparkten Pkw angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Wagen entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in noch unbekannter Höhe. Hinweise gehen an die Polizei Weingarten unter Telefon 0751/803-6666.