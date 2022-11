Kein Tempolimit: Es bleibt bei freier Fahrt auf der B 30

Auf der Bundesstraße 30 wird es zwischen der Anschlussstelle Baindt und Enzisreute bei den bis jetzt geltenden Tempolimits bleiben. Das heißt: Auf dem Großteil der Strecke gilt weiterhin freie Fahrt ohne Einschränkungen.

Das hat eine Überprüfung der Situation durch das Landratsamt Ravensburg und der Polizei ergeben. Daran haben auch die vielen Unfälle vor einem Jahr bei er Anschlussstelle Baindt/Mochenwangen nichts geändert.

An dieser Stelle auf der B 30 bei Baindt sind vor einem Jahr mehrere Unfälle geschehen. Deswegen diskutierte man ein mögliches Tempolimit. (Foto: Claudia Perugino)

Im November 2021 haben sich rund um die Anschlussstelle mehrere Unfälle ereignet. Allein in sechs Wochen haben sich dort vor einem Jahr fünf Unfälle ergeben – teilweise mit schwer verletzten Personen.

Rückblick ins Jahr 2021:

In den späten Abendstunden des 9. Novembers musste die Bundesstraße in Richtung Süden für drei Stunden gesperrt werden, weil ein 32-jähriger Mann nach einem Unfall schwer verletzt aus dem Autowrack befreit und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am 24. Oktober sind bei einem anderen Unfall fünf Personen verletzt worden. Am 22. Oktober kam ein Lastwagen von der Straße ab und kippte um. Noch während der Bergung des Lastwagens kam es zu einem weiteren Unfall am Ende des Staus, der sich gebildet hatte.

Am 15. Oktober verursachte ein betrunkener 33-Jähriger einen Unfall mit seinem Wagen auf Höhe von Baindt. Im August kam ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer wegen des Starkregens zwischen Enzisreute und Baindt von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind.

Doch wieso kracht es ausgerechnet an dieser Stelle so häufig? Die Vermutung lag nahe, dass der Grund beim fehlenden Tempolimit an dieser Stelle zu finden ist. Das spiegelten auch die Meinungen der SZ-Leserinnen und -Leser wieder, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben.

Rein statistisch handelt es sich laut Polizei nicht um eine sogenannte „Unfallhäufungsstelle“. Dennoch sah damals auch die Baindter Bürgermeisterin Simone Rürup Handlungsbedarf. Sie sagte: „Gerade die Strecke in Richtung Süden ist sehr gefährlich, weil sie leicht abschüssig ist. Ich halte ein Tempolimit an der Stelle für begrüßenswert.“

Deswegen gibt es kein Tempolimit

Doch dieses Tempolimit wird nicht kommen, wie auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ beim Landratsamt Ravensburg zu erfahren ist. Denn für ein Tempolimit gelten die Voraussetzungen nach Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung – zum Beispiel, wenn es eine besondere Gefahrenlage gebe.

Doch diese sei bei einer Verkehrsschau der zuständigen Unfallkommission mit Teilnehmern des Polizeipräsidiums Ravensburg und des Landratsamts Ravensburg nicht festgestellt worden.

Dennoch hat die Kommission Maßnahmen beschlossen, wie auf das Unfallaufkommen vor einem Jahr reagiert werden kann. Ziel sollte eine Verbesserung der Verkehrssituation auf der B 30 in Fahrtrichtung Süden sein.

So wurde angeordnet, dass die Büsche zu Beginn des Einfädelstreifens entfernt werden, damit die Stelle übersichtlicher wird. Zudem soll eine durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung verhindern, dass die Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle den Fahrstreifen zum Überholen wechseln. Außerdem sei ein Gefahrenzeichen mit dem Vermerk „Unfallhäufungsstelle“ aufgestellt worden.

Maßnahmen zeigen Wirkung

Diese Maßnahmen habe die Straßenmeisterei im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt. Zudem hätten diese bereits Wirkung gezeigt, so Landratsamtssprecherin Selina Nußbaumer. „Nach aktueller Auswertung und Rückmeldung durch das Polizeipräsidium Ravensburg hat sich die Unfalllage in diesem Streckenabschnitt der B 30 nach Umsetzung der Maßnahmen verbessert. Dieser Streckenabschnitt wird weiterhin von der Unfallkommission im Auge behalten“, so Nußbaumer.

Zwar gibt es noch keine Unfallzahlen, die das Polizeipräsidium Ravensburg nennen kann, sodass ein Vergleich zum Vorjahr möglich wäre, dennoch kommt die Polizei zu einer positiven Einschätzung. „Die Tendenz der verzeichneten Unfälle zeigt, dass sich die Unfalllage, insbesondere was die Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, seither verbessert hat. Trotz alledem haben wir diesen Straßenabschnitt nach wie vor im Fokus, um entsprechende Nachbesserungen anzuregen, falls nötig“, so Polizeisprecherin Sarah König.