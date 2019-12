Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr unberechtigt nach Übersteigen eines Gartenzaunes ein Privatgrundstück betreten, das sich in einem Wohngebiet am westlichen Ortsrand Baindts an der Kreisstraße 7951 befindet. Sie drangen laut Polizei vom Garten her gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume des zur Birkenstraße gehörenden Einfamilienhauses ein. Im Gebäude durchsuchten die Tatverdächtigen sämtliche Wohnräume und stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen ist unbekannt. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein verdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.