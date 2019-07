Einbrecher durchsuchen Büroräume

Über ein Fenster haben sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Straße „Am Umspannwerk“ in Baindt-Schachen verschafft. Sie durchsuchten nach Angaben der Polizei die Büroräume. Bislang seien dort aber keine Verluste festgestellt worden. Die Einbrecher verursachten am Tatort einen Sachschaden von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegen.