Drogentest reagiert auf THC

Während einer Vekehrsontrolle in Baindt hat die Polizei am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem 18-jährigen Autofahrer „deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss“ festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Vortest habe positiv auf THC reagiert, weshalb dem jungen Mann eine Blutprobe in einer Klinik entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sofern das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigt, muss der 18-Jährige mit einer Anzeige rechnen.