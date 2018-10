Doch kein Altenzentrum in der Baindter Ortsmitte?

Soll in der Baindter Ortsmitte ein Heim für Demenzkranke entstehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit die Gemeinderäte. Das Fischerareal wäre einerseits ein guter, zentraler Standort. Andererseits bräuchte das Altenzentrum viel Platz, der auch dringend für Wohnraum benötigt würde: Auf derselben Fläche könnten bis zu 120 Menschen in Mehrfamilienhäusern untergebracht werden.

Die Stiftung St. Franziskus hatte im September ihre Pläne vorgestellt, auf rund 3500 Quadratmetern ein Heim mit Platz für drei Wohngruppen mit jeweils zwölf Plätzen für Demenzkranke zu errichten. Bislang waren auf dem Fischerareal Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Damit auch Platz für Wohnhäuser bleibt, kam die Frage auf, ob nicht auch eine kleinere Fläche für das Heim ausreiche.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Michael Wühr von der St.-Franziskus-Stiftung nun die überarbeiteten Pläne für eine Alteneinrichtung auf dem Fischerareal vor. Eine reduzierte Fläche mit etwa 2500 Quadratmetern für das Projekt sei zwar prinzipiell möglich, doch eigne sich das Pflegeheim dann nicht mehr für besonders intensive Betreuungsfälle, da die Betroffenen viel Bewegung bräuchten. Auf dem kleineren Grundstück komme das Projekt für die Stiftung deshalb eher nicht infrage.

Bürgermeister Elmar Buemann würde die Realisierung des Projekts auf 3500 Quadratmetern nach wie vor begrüßen. Die geplante Einrichtung passe gut zu Baindt, da die Stiftung St. Franziskus hier auch schon mit dem Altenzentrum Selige Irmgard vertreten sei, sagt er auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Außerdem liege das Fischerareal günstig: Die Umgebung sei ebenerdig und zudem verkehrstechnisch gut angebunden, sodass Angehörige auch mit dem Bus zu Besuch kommen könnten.

Zu klären sei allerdings auch die Geldfrage: Das Grundstück solle zu einem möglichst hohen Preis verkauft werden. Außerdem wünscht sich Buemann, dass die Stiftung zusätzlich Einrichtungen für Betreutes Wohnen in der Nachbarschaft baut, sollte das geplante Heim auf dem Fischerareal entstehen. Im Gemeinderat sei die Stimmung bezüglich des geplanten Projekts „etwa halbe-halbe“, so Buemann weiter. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 6. November soll nun eine Entscheidung fallen.