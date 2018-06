Die Standortsuche in Baindt geht weiter

Nachdem die Blaue Heuschrecke am Baindter Annaberg doch nicht hüpft, können jetzt dort Container für Asylbewerber aufgestellt werden. Doch damit ist die Standortsuche und das Thema Flüchtlinge für Baindt noch nicht erledigt. Die Verwaltung rechnet mit bis zu 150 Menschen, die bis Mitte 2016 in der 5000-Einwohner-Gemeinde untergebracht werden müssen. Wie in vielen anderen Kommunen müssen auch in Baindt wieder neue Standorte her.

„Wir haben bei den Berechnungen eine höhere Zahl zugrunde gelegt, als uns das Landratsamt vorgegeben hat“, sagt Baindts Bürgermeister Elmar Buemann. Grund dafür sind die steigenden Zahlen an Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen. Man will gewappnet sein, sollten noch mehr Asylbewerber kommen. Vorerst werden 84 Flüchtlinge in Baindt untergebracht: elf in die bestehenden Container, neun in der Anschlussunterbringung, 54 in der neuen Container-Anlage am Annaberg und zehn in der interkommunalen Unterkunft in Kanzach bei Berg.

Die Gemeindeverwaltung sei dabei, neue Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen. Die Gemeinde hält nach allem Ausschau: Wohnungen, Häuser oder mögliche Grundstücke für weitere Container-Anlagen. Kein leichtes Unterfangen. Es gibt leerstehende Gebäude in Baindt. Laut Buemann gebe es aber bei allen einen Grund, warum sie nicht für Flüchtlinge der Gemeinde beziehungsweise dem Landkreis Ravensburg überlassen werden können. So gebe es Erbschaftsstreitigkeiten oder die Eigentümer wollen sie anderweitig vermieten. Die Gemeinde ruft die Bürger dazu auf, sich zu melden und zumindest ein Gespräch zu führen. „Vielleicht kann sich ja jemand vorstellen, eine Familie in einer Wohnung unterzubringen, die man eventuell vermitteln kann. Das kann man dann im Gespräch klären“, sagt Buemann.

„Flüchtlingsgipfel“ im Oktober

Zwar ist die genaue Lage der neuen Unterkunft auf dem Grundstück Weinig am Annaberg noch nicht geklärt, aber immerhin steht fest, dass dort jetzt gebaut werden kann. Die Untersuchung des Gebiets auf die Blaue Heuschrecke hat den Bau der Flüchtlingsunterkunft laut Bürgermeister um ein halbes Jahr zurückgeworfen. So musste man auch auf eine andere Container-Firma ausweichen als ursprünglich vorgesehen. Dies hat immerhin ein Gutes: Statt den geplanten 48 können nun 54 Menschen auf der gleichen Fläche untergebracht werden, weil die Container anders zugeschnitten sind. Die Gemeinde hat mit dem Landkreis einen Überlassungsvertrag von mindestens fünf Jahren geschlossen. Diesen Standort eventuell zu erweitern, schließt Buemann vorerst aus. „Je dezentraler die Flüchtlinge untergebracht sind, desto besser“, sagt er.

Von Bürgermeister und Gemeinderat wird als konkreter Standort die Einfahrt auf das Grundstück Weinig favorisiert, weil dieser näher zur Straße liegt. Der Fußweg bis zur nächsten Bushaltestelle beträgt lediglich 250 Meter und auch die Supermärkte in Baienfurt sind zu Fuß erreichbar. Wann die 54 Flüchtlinge einziehen werden und woher die Flüchtlinge sind, ist noch unklar. „Sie können im Januar kommen. Es kann aber auch Februar oder März werden“, sagt Elmar Buemann.

Bis dahin will sich die Gemeinde gut vorbereitet haben. Jetzt geht es in Baindt um den Aufbau eines Helferkreises. Der besteht zurzeit aus etwa 15 Personen, „lieber wären mir 50“, so Buemann. Ohne die Hilfe Ehrenamtlicher werde man die Aufgabe nicht stemmen können. Um den Helferkreis wird es auch auf einem sogenannten Flüchtlingsgipfel am Dienstag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Schenk-Konrad-Halle gehen, wo die Thematik besprochen werden soll.

Wer eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück hat und sich vorstellen kann, dieses gegen Miete für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, kann sich direkt bei Bürgermeister Elmar Buemann unter Telefon 07502/9406-10 oder per E-Mail an elmar.buemann@baindt.de wenden.