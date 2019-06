Die Regenwald-Retter aus Baden-Württemberg: Wie diese Idee den Regenwald schützen könnte

Wer sich zum Ausspannen am Flappach gerne einen abgelegenen Platz sucht, wird dieser Tage enttäuscht sein: Am Ravensburger Naturfreibad ist derzeit ein großer Teil der Liegewiese gesperrt. Das teilten Stadtwerke und Stadtverwaltung am Mittwochabend im Werksausschuss der Stadt Ravensburg mit. Grund für die Sperrung ab dem Kiosk: Von zwei alten Bäumen geht eine Gefahr aus.

Die beiden Buchen wurden von einem Baumpilz befallen und sind inzwischen laut Stadtwerken zu einem so großen Teil abgestorben, dass sie umstürzen könnten.