Die lange Kloster-Geschichte von Baindt geht bald zu Ende

Seit fast 120 Jahren haben Schwestern aus Heiligenbronn in Baindt gelebt und gearbeitet. Der Konvent St. Josef war ein kleines, geistliches Zentrum – ein Ort, an dem Mitarbeiter und auch Menschen von außerhalb der Stiftung eine Anlaufstelle, Unterstützung in Lebensfragen und in jedem Fall ein offenes Ohr und ein Bett fanden. Seit 2004 war Baindt auch Pilgerort – damals übrigens die Idee von Schwester Carola. Wenn Übernachtungsgäste kamen, übernahmen die Schwestern die Versorgung der Gäste. Auch im Altenzentrum Selige Irmgard waren sie unersetzlich. Am 27. Juni endet diese Ära, und das Kloster wird aus der Gemeinde Baindt verabschiedet (mit einem festlichen Gottesdienst und einem kleinen Festakt). Nach einer Renovierung soll der Konvent ab Herbst weitergenutzt werden und auch für die Mitarbeiter der gesamten Stiftung offenstehen. Weitere Nutzungs- und Zukunftskonzeptionen werden gerade von der Stiftung gemeinsam mit der Klostergemeinschaft ausgearbeitet. Sicher ist: Für die Schwestern von Heiligenbronn wird der Konvent in Baindt immer eine Anlaufstelle bleiben. (cik)