Die Brunnenputzer vom Jakobsbrünnele

Das Jakobsbrünnele, auf halbem Weg zwischen Baienfurt und Bergatreute nahe der Wolfegger Ach, war in die Jahre gekommen. Das ganze Areal mit dem alten Brunnen, Bänken und Tischen war total eingewachsen und nicht mehr einladend. Eigentümer dieses Rastplatzes für Wanderer aber auch für Autofahrer ist ForstBW, Forstbezirk Altdorfer Wald. „Wir haben unglaublich viele Erholungseinrichtungen in unseren Wäldern und es ist wirklich eine Herausforderung, alle in Schuss zu halten,“ sagt Geschäftsbereichsleiter Jürgen Holzwarth von ForstBW und ist froh über die Azubi-Gruppe Baindt mit ihrem Ausbildungsmeister Jürgen Schmid sowie Ausbildungsassistent Andreas Spehn, die sich um zahlreiche Erholungseinrichtungen im Altdorfer Wald kümmern und regelmäßig mit den Azubis pflegen. Spehn ist begeistert von seinen Azubis. „Es ist toll zu erleben, wie motiviert die am Start sind, doch leider können wir uns nicht um alles kümmern. Es gibt ja noch andere wichtige Ausbildungsinhalte auf dem Weg zum fertigen Forstwirt.“ Da springt ihm Holzwarth zur Seite und ergänzt: „Ganz klar, wir stellen gerne unsere Wälder für die Erholung der Bevölkerung bereit, doch manchmal benötigen wir beim Unterhalt von Erholungseinrichtungen auch die Unterstützung der Gemeinden mit ihren Bauhöfen.“ Nach einer mündlichen Überlieferung sei der Namensgeber für das Brünnele ein Flaschnergeselle aus Bergatreute gewesen, der häufig in der Papierfabrik zu arbeiten hatte und immer auf dem Rückweg von Baienfurt dort Rast gemacht hatte, um sich an dem Brunnenwasser zu erfrischen.

Ein weiteres tolles Projekt der letzten Jahre war die Sanierung des Besucherstegs am Unteren Abgebrochenen Weiher mitten im Altdorfer Wald. „Das ist der perfekte Ort, um Gott ein guter Mann sein zu lassen“, witzelt Spehn und genießt mit seinen Azubis die herbstlich tiefstehende Sonne.