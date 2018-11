Die Baindter Kandidaten im direkten Vergleich

In Baindt wird am Sonntag, 2. Dezember, ein neuer Bürgermeister gewählt. Zur Wahl stellen sich die Eschacher Ortsvorsteherin Simone Rürup, der Vermessungsdirektor und ehemalige Bürgermeister von Ebenweiler, Stefan Obermeier, der Geschäftsführer des Stadtmarketings Weingarten Marcus Schmid sowie der Baindter Praxisassistent Jürgen Maunz.

In zwei Teilen ihrer sogenannten Wahlprüfsteine hat die „Schwäbische Zeitung“ den Kandidaten Fragen zu den kommunalpolitischen, aber auch allgemeinen Themen in Baindt gestellt, die sie unabhängig voneinander beantwortet haben. Was Sie auf dieser Seite lesen, ist der direkte Wortlaut der Kandidaten auf die dazugehörigen Fragen. Es folgt eine weitere Folge der Wahlprüfsteine in der kommenden Woche. Dem vierten Kandidaten, Jürgen Maunz, ist es derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, weder Wahlkampf zu machen, noch bei den Wahlprüfsteinen teilzunehmen.

Bezahlbarer Wohnraum ist im ganzen Schussental wichtig und beschäftigt die Bürger. Was tun Sie für mehr Wohnraum, den sich auch Menschen mit weniger Einkommen leisten können?

Simone Rürup: 1. Erwerb von Baugrund durch die Gemeinde, die damit überzogenen Grundstückspreisen entgegenwirkt. Bebauungspläne im größeren Umfang werden nur mit Grundstücken erstellt, die der Gemeinde gehören. 2. Gemischte Wohnformen, also auch Mehrfamilienhäuser für bezahlbare Mieten. 3. Den bisherigen Bestand an nicht optimal genutzten innerörtlichen Grundstücken einbeziehen. All das natürlich in Grenzen, in denen Baindts Charakter und Lebensgefühl erhalten bleiben.

Stefan Obermeier: Bezahlbarer Wohnraum, also Mietwohnungen, entsteht meist im Geschosswohnungsbau. In Baindt existieren zahlreiche solcher Gebäude und auf dem Fischerareal werden in naher Zukunft weitere Häuser mit Mietwohnungen entstehen. Zentrumsnahe Flächen werden hier sinnvoll nachverdichtet, sodass sich die Wohnungslage für die Baindter etwas entspannt. So entsteht eine gute Ortsstruktur: Besonders die jungen und älteren Baindter finden ihren Platz im zentralen Geschosswohnungsbau, mit kurzen Wegen, während am grünen Ortsrand Neubaugebiete für Einfamilienhäusern entstehen.

Marcus Schmid: Alle Baindter sollten sich in ihrer Gemeinde einen Bauplatz leisten können. Grundstücke müssen zu fairen Preisen veräußert werden. Mein Ansatz ist es, Betriebsansiedlungen zu forcieren. Mit mehr Gewerbesteuereinnahmen sind niedrigere Grundstückspreise finanzierbar. Soziale Wohnbaukonzepte, genossenschaftliche Bauträger und Familienförderungen sind weitere Ansätze. Als Gemeinde kann man sich zum Modell „Bezahlbarer Wohnbau“ bekennen. Ab Bau von mehr als 8 Wohnungen müssen 20 Prozent des Wohnraums 15 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete angeboten werden.

Mit der Nachbargemeinde Baienfurt gibt es enge Verbindung – zum Beispiel beim gemeinsamen Wasserzweckverband und Wirtschaftsverbund. Wo sollte interkommunale Zusammenarbeit intensiviert werden und wo sollte Baindt eigene Akzente setzen?

Simone Rürup: Zum Beispiel bei Verkehrsentwicklungsplanung sowie beim Klimaschutz. Auch befürworte ich ein interkommunales Gewerbegebiet. Dies kann zu einer optimierten Bebauung von Gewerbegrundstücken dienen, damit wir so wenig wie möglich landwirtschaftlich genutzte Flächen verbrauchen. Baindts Interessen würde ich bei all dem konsequent vertreten. Sinnvoll fände ich auch, wenn Baindter Firmen solidarisch zusammenstehen, um mit einer Stimme zu sprechen. Mit einem modernen Gemeinde-Marketing sollten wir Baindts Charakter und Lebensqualität hervorheben.

Stefan Obermeier: Interkommunale Zusammenarbeit ist gut und wichtig und sollte dort greifen, wo eine Win-Win-Situation entsteht und Doppelstrukturen vermieden werden. Bei der Entwicklung von Gewerbegebieten bietet sich die Zusammenarbeit an: entsprechende Flächen liegen auf beiden Gemarkungen, interkommunale Gewerbegebiete werden bezuschusst und eine zusätzliche Ausfahrt von der B 30 rückt bei der Finanzierung in den Bereich des Machbaren. Für mich ist klar, dass Baindt beim Bauhof auf Eigenständigkeit setzen wird, während bei der Beschaffung von Spezialmaschinen eine Kooperation Vorteile bringt.

Marcus Schmid: Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden ist wichtig. Wenn es zum Beispiel wirtschaftlich Sinn macht und einen Mehrwert für Baindt bringt, sind organisatorische Zusammenschlüsse von Vorteil. Der Wasserzweckverband und die Zusammenarbeit der Bauhöfe sind erfolgreiche Beispiele der Kooperation mit Baienfurt. Grundsätzlich gilt es aber, die Interessen der Gemeinde Baindt stark zu vertreten und die Eigenständigkeit zu fokussieren.

Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit sind heutzutage große Worte. Wie sieht Ihre Transparenzpolitik aus? Und was kann man tun, damit „Bürgerbeteiligung“ kein kommunalpolitisches Feigenblatt bleibt?

Simone Rürup: Bürgerbeteiligung ist für mich ein unverzichtbarer Bestandteil einer bürgerfreundlichen, also menschlichen Kommunalpolitik. Dies beginnt mit Alltäglichem wie erweiterten Öffnungszeiten im Rathaus. Um grundsätzliche, langfristige Entwicklungen in die richtigen Bahnen zu lenken, befürworte ich eine Zukunftswerkstatt. Hier denken wir darüber nach, wie Baindt in 20 Jahren aussehen soll, was wir dafür tun können, damit Baindt für alle Generationen eine lebenswerte Heimat bleibt.

Stefan Obermeier: Bürgerbeteiligung ist für mich nicht nur ein wichtiges Instrument der Demokratie, sondern eine Einstellung, die ich lebe. Auch als Vermessungsingenieur arbeite ich mit Bürgerbeteiligungen: Wir sammeln gemeinsam Ideen, die die jeweiligen Fachplaner dann aufnehmen. Für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anliegen und Ideen gerne direkt vorbringen, habe ich als Bürgermeister immer ein offenes Ohr, damit ihre Meinung an der politischen Willensbildung teilhaben kann. Bürgerbeteiligung heißt nicht, es jedem recht zu machen, sondern eine tragfähige Mehrheit zum Wohle Baindts zu finden.

Marcus Schmid: Ich stehe für Bürgernähe und eine transparente Informationspolitik. Bürgernähe ist mehr als das Öffnen der Rathaustür. Verbesserte digitale Services auf Basis einer klaren und einfachen Homepage sowie eine Bürger-App, die Behördengänge vorbereitet, erleichtert oder erspart, sind hilfreiche Bausteine. Transparenz bedeutet, Informationen kurzfristig und jederzeit bereitzustellen. Bei Großprojekten, wie dem Dorfplatz, ist es mein Ziel, dass Baindter sich bestmöglich damit identifizieren. Ich möchte allen die Möglichkeit bieten, sich früh und detailliert einzubringen und mitzubestimmen.

Der Baindter Gemeinderat hat Kiesabbau im Humpiswald auf bis zu 25 Hektar zugestimmt. Naturschutzverbände sehen das sehr kritisch, weil Naturraum zerstört wird und die Frischluftzufuhr ins Schussental beeinträchtigt wird. Wie stehen Sie zu diesem Kiesabbau?

Simone Rürup: Die aktuelle Entscheidung des Gemeinderats finde ich richtig, da sowohl realistisch als auch verantwortungsvoll. Richtig, weil Wachstum, zum Beispiel mit neuem Wohnraum, ohne Nutzung von Ressourcen, in unserem Falle Kies, nicht möglich ist. Verantwortungsvoll, weil dem Kiesabbau im Bereich der Trinkwasserquelle „Weißenbronnen“ ein Riegel vorgeschoben wurde. Plänen des Regionalverbands, hier dennoch in Zukunft Kies abzubauen, müssen wir entschieden entgegentreten. Sonst ist unsere Trinkwasserversorgung massiv gefährdet – für alle Zeiten.

Stefan Obermeier: Die Entscheidung des Gemeinderates war grundsätzlich davon geleitet, den Grundwasserschutz für das eigene Trinkwasser über den Kiesabbau zustellen. Dem stimme ich zu, Vogt/Grund: nein – Humpiswald: ja. Wir brauchen Kies zum Bauen, müssen aber auch die Beanspruchung des Naturraums berücksichtigen. Der Regionalplan regelt primär die perspektivische Möglichkeit des Kiesabbaus. In der Abbaugenehmigung ist es mir dann wichtig erstmal ausgebeutete Flächen zu renaturieren, bevor weitere Flächen abgebaut werden. So kann das tatsächliche Abbaufeld klein gehalten werden.

Marcus Schmid: Ja zu Umweltschutz, ökologischen Werten und verantwortungsvollem Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Der Erhalt und Schutz der Trinkwasserversorgung ist elementar. Die Haltung zum Schutz der Weißenbronner Quelle im Altdorfer Wald finde ich im Grundsatz richtig. Jedoch ist der Gemeinderatsbeschluss gut, weil differenziert. Denn, wenn eine Gemeinde Rohstoffe besitzt, ist man in der Verantwortung, diese auch nach Verträglichkeit und im Rahmen des Umweltschutzes der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

Baindt generiert sehr viel Geld mit dem Verkauf von Grundstücken. Wo sehen Sie im Bereich Wirtschaft Handlungsbedarf? Wie könnte Wirtschaftsförderung aussehen?

Simone Rürup: Wirtschaftsförderung beginnt mit der Unterstützung ansässiger Firmen. Zum einen bei der Geltendmachung staatlicher Zuschüsse, zum anderen mit Rahmenbedingen, die ein effektives Wirtschaften ermöglichen. Hierfür schlage ich ein Forum für den Austausch mit unseren Unternehmen vor. Zum Beispiel für gemeinsamen Aktivitäten in der regionalen Initiative „Karriere im Süden“, um qualifizierte Arbeitskräfte nach Baindt zu holen. Mit modernem Marketing können wir neue Firmen ansiedeln – natürlich nur solche, die auch hierher passen.

Stefan Obermeier: Baindt vergrößert sein Gewerbegebiet, denn mehr Gewerbe generiert mittelfristig höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde besteht vor allem im Ausbau und in der Gewährleistung einer guten Infrastruktur, wozu z.B. eine leistungsfähige Verkehrsanbindung und schnelles Internet zählen. Wirtschaftsförderung heißt aber auch, das Gewerbe bei der Gewinnung von Fachkräften zu unterstützen – indem Baindt eine hervorragende Wohngemeinde mit ausreichend bezahlbarem Wohnraum und einer guten Infrastruktur inklusive Einkaufsmöglichkeiten vor Ort ist.

Marcus Schmid: Schon heute wissen wir, dass der Bedarf an Gewerbeflächen im Schussental in den nächsten Jahren nicht gedeckt werden kann. In einem interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Mehlis und Rainpadent könnten auf 25 Hektar Gewerbeflächen für Baindter Betriebe und Neuansiedlungen erschlossen werden. Durch gezielte Maßnahmen zum Beispiel bei der Fachkräftegewinnung und Breitbandversorgung sind die Standortfaktoren weiterzuentwickeln. Mir ist aktive Wirtschaftsförderung wichtig. Das bedeutet, nah am Betrieb, persönlicher Kontakt, schnelle und pragmatische Entscheidungen.