CDU-Liste für Gemeinderatswahl in Baindt aufgestellt

Der CDU-Ortsverband Baindt hat elf Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Drei Frauen und acht Männer treten an, die Entwicklung Baindts in den nächsten fünf Jahren verantwortlich mitzugestalten. Katja Dietz, Ilona Bracht-Beyer, Christian von der Heydt, Johannes Kreutle, Karin Hotz, Stefan Müller, Axel Strehle, Dieter Herrmann, Volkher Lins, Stephan Winkler und Harald Hummler wollen laut Mitteilung die Weichen für die Zukunft stellen.

Damit Kinder vom Kleinkindalter bis in die Grundschule weiter gut betreut werden können, soll in die Sanierung von Kindergärten und der Schulgebäude investiert werden. Vereine sind für die CDU in Baindt ein unverzichtbarer Teil der Dorfkultur. Deshalb sollte die Förderung, besonders der Jugendarbeit, auf hohem Niveau fortgeführt werden. Auch die flächenschonende Erschließung neuer Baugebiete sei ein wichtiges Thema. Für die künftige Nutzung der Flächen am Ortseingang nehme die Planung konkrete Formen an. Erste Baumaßnahmen zur Erschließung werden im Sommer beginnen. Die Kandidaten der CDU laden für Freitag, 3. Mai, um 16 Uhr ein, um vor Ort am Fischerareal den Stand der Planung kennenzulernen.