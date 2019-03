CDU-Kandidaten im Wahlkreis III nominiert

Die Mitglieder der CDU-Verbände aus Baienfurt, Baindt, Berg, Fronreute und Wolpertswende haben sich auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Ravensburg in Blitzenreute getroffen, um ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai aufzustellen.

Der Wangener CDU-Kreisvorsitzende und Kreisrat Christian Natterer machte deutlich, worum es bei der anstehenden Wahl geht: „Wir wollen als CDU unseren Mehrheitsanspruch im Landkreis untermauern und auch weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion im Ravensburger Kreistag stellen“, so Natterer.

Laut Pressemitteilung stellte die CDU im Wahlkreis III insgesamt neun Kandidaten auf, wobei sich die Mitglieder für das alphabetische Aufstellungsverfahren entschieden.

Neben den amtierenden Kreisräten Elmar Bemann, Bürgermeister Daniel Steiner und Josef Wurm greift mit Bergs Bürgermeister Helmut Grieb auch ein früherer Kreisrat wieder an. Er möchte die CDU im anstehenden Wahlkampf unterstützen. Die CDU hat als Wahlziel ausgegeben, ihre drei Sitze im Wahlkreis zu halten. Im Anschluss an die Wahlen gingen die drei amtierenden Kreisräte Buemann, Steiner und Wurm auf die zurückliegende Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen ein. Als wichtige Zukunftsaufgabe sehen sie den Ausbau des ÖPNV in den ländlich strukturierten Regionen. „Auch der Ausbau des Seniorenkonzepts des Landkreises sei wichtig, insbesondere die Kurzzeitpflege“, so Josef Wurm.

Elmar Buemann ist vor allem eine gute Schul- und Berufsausbildung wichtig. Der vierfache Vater nannte hier beispielhaft die Sanierung der beruflichen Schulen, in die der Landkreis in den nächsten Jahren über 300 Millionen Euro investieren werde. Daniel Steiner lobte die Arbeit der CDU-Kreistagsfraktion. „Wir haben in den letzten fünf Jahren solide gewirtschaftet und werden uns in der kommenden Amtszeit wieder engagiert und beherzt für die Interessen der Menschen und des Landkreises einbringen“. Landtagsabgeordnerter August Schuler und CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer, beide ebenfalls Mitglied im Kreistag, warben zudem nochmal eindringlich für die Gründung der Planungsgesellschaft Oberschwaben, um die Verkehrswege in der Region am Beispiel der B30 und B32 schneller voran zu bringen.