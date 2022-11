Brettspiele für Menschen mit Sehbehinderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist begeistertes Lachen in der Cafeteria im SBBZ Sehen in Baindt zu hören. Einige Schüler sitzen vor den Brettspielen aus Holz und beginnen direkt, die Spiele auszuprobieren, darunter Sudoku, Memory oder ein Labyrinth-Spiel. Die Spiele wurden von Wolfgang Schuhmacher nach eigener Idee entwickelt und hergestellt. Der 51-Jährige besucht regelmäßig Einrichtungen für Menschen mit Sehbehinderungen, um seine Spiele vorzustellen. So auch am Donnerstag, den 17. November, im SBBZ Sehen in Baindt.

Vor knapp eineinhalb Jahren sei er auf einem Spieleabend des VdK Sozialverbandes gewesen. „An diesem Abend kam die Frage in mir auf, wie es Menschen mit einer Sehbehinderung eigentlich möglich ist, Brettspiele zu spielen. Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los“, erzählt Wolfgang Schuhmacher. Dies sei der Startschuss für die Entwicklung seiner Brettspiele gewesen. In der Werkstatt in seinem Keller stellt er die Brettspiele her. Es sei für ihn eine absolute Herzensangelegenheit. „Es ist ein schönes Hobby, vor allem, weil ich damit so vielen Menschen eine Freude bereiten kann“, so der Hobbyschreiner.

Margot Vetter ist Lehrerin am SBBZ Sehen in Baindt. „Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Schüler über die Brettspiele freuen und mit welcher Begeisterung sie bei der Sache sind“, sagt sie. Sie bewundere das Engagement von Wolfgang Schuhmacher und sei beeindruckt, mit welcher Kreativität er vorgeht.

Handwerkliches Geschick sei gefragt. Er sei zudem auch gerne kreativ. Die Spiele sind haptisch ansprechend und leicht zu verstehen. Sie seien daher zum einen für Menschen mit einer Sehbehinderung entwickelt, aber auch für ältere Menschen sehr gut geeignet. Mittlerweile hat Wolfgang Schuhmacher circa zehn unterschiedliche Spiele angefertigt, manche davon in mehrfacher Ausfertigung. „Ich hatte bisher keinen Kontakt zu Menschen mit Sehbehinderung. Eine der größten Herausforderungen war, mich in die Lage dieser Menschen hineinzuversetzen“, erklärt der 51-Jährige, der in Mengen bei Sigmaringen lebt. Er habe sich bei der Entwicklung der Idee und auch bei deren Umsetzung stets auf den Tastsinn konzentriert.

Dem zehnjährigen Tim gefällt der Spielenachmittag. „Es ist super!“, strahlt er. Auch David hat Spaß. „Das hat Herr Schuhmacher toll gemacht“, lobt der zehnjährige Schüler anerkennend. Wolfgang Schuhmacher freut sich über die positive Resonanz.