Blind auf dem Pferd

Eine Reittherapie bei Doris Schmid in Hasenweiler haben zwei blinde und sehbehinderte Schüler der Hauptstufe des SBBZ Sehen Baindt der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn erhalten. Möglich wurde das besondere Erlebnis auch durch die finanzielle Unterstützung des Lionsclub Weingarten.

Wie in einer Pressemitteilung der Stiftung zu lesen ist, brachte Doris Schmid den beiden mehrfachbehinderten Schülern ganz vorsichtig den Umgang mit ihren beiden Pferden „Alaska“ und „Sandalena“ nahe. So hätten sie beispielsweise zuerst gelernt, wie man die Pferde kämmt. Pirmin habe sich schnell auf den Pferderücken getraut und sei auf beiden Pferden geritten. Geführt wurden die Pferde von Schmid.

Gemeinsam sei es nicht nur über den Reitplatz gegangen, sondern auch über Wiesen und Waldwege. Kleine Kunststückchen mit Hindernissen hätten die Konzentration der Schüler erforderten. „Ich war total mutig und habe ‚Alaska‘ sogar gestreichelt, obwohl sie so groß ist“, wird Natascha in der Pressemitteilung zitiert: „Sie ist ganz weich an der Schnauze“, stellt sie mit Freuden fest.

Ergotherapeutin Stephanie Doser berichtet in der Mitteilung, dass dank der einfühlsamen Arbeit von Reittherapeutin Schmid die beiden Schüler nicht nur freudig und konzentriert bei der Sache gewesen seinen, sondern auch anschließend sehr ausgeglichen in die Schule zurückkehrten. Nun fahren die beiden 19-jährigen Schüler Pirmin und Natascha in Begleitung von Ergotherapeutin Doser nun einmal wöchentlich zum Reiten.