Betrunkener Mann verursacht Unfall auf B 30 bei Baindt

Betrunken gefahren und einen Unfall verursacht: Ein 33-jähriger Autofahrer ist nach einem Crash auf der B 30 bei Baindt seinen Führerschein erst einmal los. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 33-Jährige fuhr demnach am Freitagabend um 18.15 Uhr auf der B 30 in Richtung Bad Waldsee hinter einem 45-jährigen Pickup-Fahrer, der am Ausbauende bei Baindt verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte der 33-Jährige, der mit einem Van unterwegs war, offenbar zu spät und fuhr hinten auf.

Sein Auto konnte nicht mehr weiterfahren

Sein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Am Pickup entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, merkten sie, dass der 33-Jährigen Alkohol getrunken hatte. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben und ist seinen Führerschein vorläufig los. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Polizei Weingarten dauern an.