Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Polizeibeamte am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Baindt festgestellt. Ein Test ergab bei einem 51-jährigen Autofahrer laut Bericht einen Alkoholgehalt von knapp 0,9 Promille. Auf ihn kommt nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld zu.

