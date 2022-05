Betrunken auf der B 30 unterwegs

Ein Fahrzeug, das auf der B 30 in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, wurde der Polizei am Sonntag kurz nach 20 Uhr gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den 51-jährigen Fahrzeuglenker schließlich in der Bahnhofstraße in Baindt stoppen, nachdem dieser auf Anhaltezeichen zunächst nicht reagiert hatte. Der Grund für die auffällige Fahrweise war schnell klar: Ein Alkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab laut Polizeibericht einen Wert von weit über zwei Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Strafanzeige waren die Folge.