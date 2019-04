Bei der Frühjahrsputzete tote Ente und Reste eines Autos entsorgt

Bei schönstem Sonnenschein hat in Baindt die Frühjahrsputzete stattgefunden. Wie die Gemeinde mitteilt, beteiligten sich etwa 60 Helfer – überwiegend Mitglieder der örtlichen Vereine, aber auch einige in Baindt untergebrachte geflüchtete Menschen. In sechs verschiedenen Bereichen im Gemeindegebiet wurde Müll eingesammelt, hauptsächlich Flaschen, Dosen, Tüten, Zigarettenschachteln und viele Glasscherben, aber auch Folien, Pizzaverpackungen und eine tote Ente wurde entsorgt. Darüber hinaus hat ein im Graben gelandetes Auto viel Plastikmüll hinterlassen. Im Anschluss an den Frühjahrsputz, stärkten sich die Helfer mit einem zünftigen Vesper. Foto: Gemeinde Baindt