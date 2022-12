Bauunternehmung Schützbach ehrt langjährige Mitarbeiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier hat die Schützbach GmbH ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt. Für Betriebszugehörigkeiten von 10, 20, 35 und über 40 Jahre durfte der Geschäftsführer Matthias Schützbach die Ehrungen durchführen und seinen Dank mit Urkunde und Geschenken übergeben.

Es ist ein schönes Gefühl, wenn Mitarbeiter so lange im eigenen Unternehmen bleiben, so Matthias Schützbach. Zeugt es doch davon, dass ein gutes Miteinander im Team und auf den Baustellen herrscht. So wurden einige Mitarbeiter bereits vom Seniorchef Engelbert Schützbach in die Lehre oder ins Arbeitsverhältnis eingestellt und sind dann bei der Betriebsübergabe vom Sohn Matthias Schützbach übernommen worden. Genauso ging es den Mitarbeiter, die noch von Heiner Bernhardt, Bauunternehmung, eingestellt wurden und seit 2020 ins Team der Schützbach GmbH gehören. Umso schöner, dass alle drei Chefs die Jubiläen mitgefeiert haben und gratulieren konnten.

Die Ehrung über 10 Jahre Betriebszugehörigkeit haben Ionel Batog und Samil Ergardt erhalten. Für 20 Jahre plus wurden Anatol Reddich und Edward Lange geehrt, für 35 Jahre Bernhardt und Schützbach Bau hat Roland Gregg seine Ehrung erhalten. Eine besondere Ehrung für 40+2 Jahre hat Klaus Schützbach erhalten. Er hat damals bereits seine Ausbildung zum Maurer beim Seniorchef begonnen und ist nach wie vor mit vollem Einsatz dabei. Als Dank und Anerkennung erhielten alle geehrten eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer und ein Geschenk.