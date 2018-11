Bargeld hat ein Unbekannter erbeutet, der vergangenes Wochenende zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18.15 Uhr, gewaltsam in ein Gebäude in der Boschstraße in Baindt eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte laut Polizei eine Terrassentür auf und gelangte so in die Räume. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.