Baint hebt Wasserschutzgebiet auf

Einstimmig hat der Gemeinderat Baindt die Aufhebung des Wasserschutzgebietes Brühl beschlossen. Hintergrund ist, dass die dortige Quelle nicht mehr genutzt wird.

In der Regel sind Gewässer, insbesondere solche, die zur Sicherung des Trinkwassers dienen, besonders schützenswert. Die Wasserversorgung der Gemeinde Baindt erfolgt allerdings schon seit über zehn Jahren nicht mehr über das Pumpwerk Brühl, sondern über den Zweckverband Baienfurt-Baindt.

„Das Wasser aus dem Pumpwerk Brühl hat lange nicht die Qualität, die uns die aktuelle Wasserversorgung bietet“, sagt Bürgermeisterin Simone Rürup. Durch die zeit- und kostenintensive Betriebsführung, die Störanfälligkeit der Anlage und die geringe Menge an Wasser hatte das Pumpwerk Brühl gleich mehrere Schwachstellen. Um die Wasserversorgung zu sichern, schloss sich Baindt mit Baienfurt zusammen. Mit dem Bau einer Querverbindung wird Baindt mit ausreichend frischem Wasser versorgt. Die Quelle am Pumpwerk Brühl wird daher nicht mehr in Betrieb gehen.