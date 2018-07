Baindter stören Pläne für Gewerbe in Fronreute nicht

Fronreute will ein 3,5 Hektar großes Gewerbegebiet im Ortsteil Baienbach in den Flächennutzungsplan schreiben. In der betroffenen Kommune wird dieses Thema heiß diskutiert, die Gemeinderäte von Baindt ließ es in jüngster Sitzung kalt. Sie sind davon nicht betroffen. Gefragt waren sie nur als Nachbarn der Gemeinde Wolpertswende, das mit Fronreute einen Verwaltungsverband bildet und als solcher einen gemeinsamen Flächennutzunghsplan hat. „Eine negative Auswirkung für Baindt ist uns nicht bekannt“, sagte Bauamtschef Werner Elbs. Also hatte auch der Rat nichts dagegen. Um zu sehen, was geht, möchten die Baindter aber an dem weiteren Verfahren beteiligt werden. (weg)