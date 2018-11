Baindter Kandidaten präsentieren sich am Freitag

Die Baindter Bürgermeisterkandidaten Simone Rürup (Ortsvorsteherin von Eschach), Stefan Obermeier (Vermessungsdirektor und ehemaliger Bürgermeister von Ebenweiler) sowie Marcus Schmid (Geschäftsführer des Stadtmarketings Weingarten) präsentieren sich im Rahmen einer öffentlichen Kandidatenvorstellung, veranstaltet von der Gemeinde Baindt. Termin in der Schenk-Konrad-Halle ist am Freitag, 16. November, um 20 Uhr. Der Saal wird um 19.30 Uhr geöffnet. Jeder Kandidat hat maximal 20 Minuten Redezeit an diesem Abend. Sie stellen sich in der Reihenfolge nach Eingang der Bewerbung vor. Öffentliche Fragen oder eine Diskussion sind laut Angaben der Gemeindeverwaltung nicht vorgesehen.

Der vierte Bewerber, Jürgen Maunz, wird laut Aussagen seiner Ehefrau aus gesundheitlichen Gründen nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Aus den gleichen Gründen konnte Maunz auch bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ am 7. November nicht dabei sein. Ihm ist es zurzeit nicht möglich, Wahlkampf zu machen. Deswegen wurde vorübergehend auch seine Internetseite offline gesetzt, erklärt seine Frau der „Schwäbischen Zeitung“.