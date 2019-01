Baindter Gemeinderat legt Simone Rürups Verdienst fest

Der Baindter Gemeinderat hat den Verdienst der neuen Bürgermeisterin Simone Rürup für die erste Amtsperiode (acht Jahre) festgelegt. Das Gremium hatte in der jüngsten Sitzung die Wahl zwischen zwei Besoldungsgruppen. Für hauptamtliche Bürgermeister von Kommunen zwischen 5000 und 10 000 Einwohnern, und darunter fällt Baindt, kommen laut Paragraf 2 des Landeskommunalbesoldungsgesetz zwei Besoldungsgruppen infrage. Das Grundgehalt nach A16 Stufe 12 mit 7305,80 Euro zuzüglich Dienstaufwandsentschädigung oder das Grundgehalt nach B2 mit 7618,24 Euro zuzüglich Dienstaufwandsentschädigung.

Zum Beschluss wurde A16 Stufe 12 vorgeschlagen, doch Bürgermeister Elmar Buemann ließ dem Gemeinderat die Entscheidung offen. „Sie haben die Wahl, wir können es jetzt auch B2 festlegen“, sagte Buemann. Doch in den Reihen der Räte wurde geschwiegen. Letztlich hat sich der Gemeinderat einstimmig für die Stufe A16 Stufe 12 entschieden, da sich die Gemeinde Baindt mit rund 5300 Einwohnern näher an 5000 als an 10 000 Einwohnern.

Die parteilose Simone Rürup wurde bei der Bürgermeisterwahl am 3. Dezember 2018 im ersten Wahlgang mit überwältigenden 64,9 Prozent gewählt worden. Sie trat gegen den ehemaligen Ebenweiler Bürgermeister und Vermessungsamtsdirektor Stefan Obermeier, den Weingartener Stadtmarketingleiter Marcus Schmid und den Praxisassistent Jürgen Maunz aus Baindt an. Die offizielle Amtseinsetzung von Simone Rürup ist auf Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in der Schenk-Konrad-Halle terminiert. An diesem Tag wird außerdem Elmar Buemann nach 16 Jahren Amtszeit als Bürgermeister verabschiedet. Er trat nicht mehr zur Wiederwahl an.

Simone Rürup ist am vergangenen Mittwoch in der Stefan-Rahl-Schule als Ortsvorsteherin der Ravensburger Ortschaft Eschach verabschiedet worden. Diese Stelle bekleidete sie fünf Jahre.